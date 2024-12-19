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20:27, 19 декабря 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали есть меньше колбасы и хлеба

Эндокринолог Хайкина: колбаса и хлеб могут значительно ускорить процесс старения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Некоторые продукты питания, включая колбасу и хлеб, могут значительно ускорить процесс старения организма, заявила эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Ее слова передают «Известия».

Прежде всего врач посоветовала россиянам есть меньше сахара. Его избыток в рационе приводит к разрушению белков коллагена и эластина в организме и провоцирует воспаление, а следствием этих процессов становятся высыпания на коже и появление преждевременных морщин, объяснила доктор.

По словам Хайкиной, ускорить процесс старения также могут колбасы, сосиски и другие продукты мясной гастрономии. «Колбасные изделия и копчености содержат консерванты и добавки, которые увеличивают окислительный стресс в организме. Это ускоряет старение клеток, а также негативно влияет на состояние кожи», — рассказала она.

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Гастроэнтеролог добавила, что старение ускоряют продукты из рафинированной муки. Она отметила, что постоянное употребление белого хлеба и макарон провоцирует скрытое воспаление в организме и резкие колебания уровня сахара в крови, что негативно влияет на состояние кожи.

Такими же свойствами обладают трансжиры, содержащиеся в печенье, маргарине и фастфуде. Из-за злоупотребления ими нарушается кровообращение, из-за чего кожа лишается притока кислорода и питательных веществ, что неизбежно сказывается на ее внешнем виде, уточнила Хайкина. Кроме того, к ускоряющим старение продуктам врач отнесла алкоголь, соленья и сладкие соки и газировки.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее.

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