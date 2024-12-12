Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 12 декабря 2024Забота о себе

Раскрыт неожиданный способ замедлить старение

Эндокринолог Павлова назвала помощь другим способом замедлить старение
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее. Неожиданный способ продлить молодость врач раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, замедлить старение можно с помощью волонтерства, так как оно способствует социальной и физической активности человека. Даже если уделять общественным делам всего 49 часов в год, это принесет пользу для здоровья пожилых людей.

Материалы по теме:
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
26 октября 2020
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021

Если общественная работа занимает от 50 до 199 часов в год, а это примерно от одного до четырех часов в неделю, то это принесет максимальную пользу для самочувствия пенсионеров. «При более 200 часах волонтерской деятельности в год польза для здоровья значительна не только для пенсионеров, но и для работающих людей», — добавила доктор.

Также она напомнила, что общественная деятельность — эффективное средство профилактики старческого слабоумия.

Ранее Павлова назвала способ продлить жизнь на 11 лет. В этом, по ее мнению, помогут ежедневные прогулки в умеренном темпе продолжительностью не менее двух часов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума рассмотрела законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Что решили депутаты?

      Москвичам напомнили правила перевозки елок в автобусах

      Стало известно о близости России к соглашению о сохранении военных баз в Сирии

      Захарова призвала изъять часть пенсий у бывших чиновников НАТО

      Капелло назвал отрицательные качества Гвардиолы

      Кит проплыл 13 тысяч километров по трем океанам ради самки

      Женщина сбила на машине туристку в канун Рождества и избежала тюрьмы

      В России объяснили повышение штрафов для грузовиков

      Украинский министр анонсировал «нулевой транзит» российского газа с 1 января

      Спортсменка года снялась в спущенных брюках для обложки журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше