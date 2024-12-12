Раскрыт неожиданный способ замедлить старение

Эндокринолог Павлова назвала помощь другим способом замедлить старение

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее. Неожиданный способ продлить молодость врач раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, замедлить старение можно с помощью волонтерства, так как оно способствует социальной и физической активности человека. Даже если уделять общественным делам всего 49 часов в год, это принесет пользу для здоровья пожилых людей.

Если общественная работа занимает от 50 до 199 часов в год, а это примерно от одного до четырех часов в неделю, то это принесет максимальную пользу для самочувствия пенсионеров. «При более 200 часах волонтерской деятельности в год польза для здоровья значительна не только для пенсионеров, но и для работающих людей», — добавила доктор.

Также она напомнила, что общественная деятельность — эффективное средство профилактики старческого слабоумия.

Ранее Павлова назвала способ продлить жизнь на 11 лет. В этом, по ее мнению, помогут ежедневные прогулки в умеренном темпе продолжительностью не менее двух часов.