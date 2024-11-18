Назван способ продлить жизнь на 11 лет

Эндокринолог Павлова: продлить жизнь на 11 лет помогут ежедневные прогулки

Продлить жизнь на 11 лет помогут ежедневные прогулки в умеренном темпе, заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова со ссылкой на исследования американских ученых. Ее слова передает «Российская газета».

По словам Павловой, ходить нужно со скоростью не менее 4,8 километра в час, то есть в умеренном темпе. Продолжительность таких прогулок должна составлять не менее двух часов в день.

Эндокринолог назвала ходьбу одним из самых доступных и вместе с тем приятных способов сохранить здоровье. Доктор отметила, что ходьба, как и любая другая умеренная физическая активность, помогает снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, укрепить мышцы и поддерживать нормальный вес. Кроме того, как отметила врач, регулярные прогулки полезны для профилактики болей в спине и снятия стресса.

«Если бы самые малоподвижные люди совершали ежедневные прогулки, то они могли бы прожить на 11 лет дольше, а ожидаемая средняя продолжительность жизни выросла бы на пять лет — почти до 84 лет с 78,6 года», — подчеркнула Павлова.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление винограда способно продлить жизнь в среднем на пять лет. Доктор Джон Пеццуто объяснил, что содержащиеся в винограде химические вещества снижают уровень холестерина и являются полезными для кишечника.