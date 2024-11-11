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14:31, 11 ноября 2024Забота о себе

Назван способный продлить жизнь на пять лет продукт

Доктор Джон Пеццуто: употребление винограда может продлить жизнь на пять лет
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Регулярное употребление винограда способно продлить жизнь в среднем на пять лет. Об этом сообщило издание Gloucestershire Live (GL).

Доктор Джон Пеццуто объяснил, что содержащиеся в винограде химические вещества снижают уровень холестерина и являются полезными для кишечника. Антиоксиданты, которые есть в ягоде, подавляют воспаление, тем самым сокращая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, виноград защищает от болезни Альцгеймера и снижает негативное воздействие вредной пищи на организм. Как уточнил Пеццуто, команде ученых удалось установить, что регулярное употребление в пищу винограда благотворно влияло на здоровье мышей. «Мы пришли к выводу, что благоприятные изменения в состоянии грызунов соответствовали бы четырем-пяти дополнительным годам жизни у людей», — отметил доктор.

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