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20:29, 25 октября 2024Забота о себеРеклама

Ночные кошмары оказались возможным признаком болезни Паркинсона

Daily Record: ночные кошмары оказались первым признаком болезни Паркинсона

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Одним из самых ранних признаков болезни Паркинсона оказались частые плохие сны или ночные кошмары, заявили исследователи из Бирмингемского университета. Об этом пишет издание Daily Record.

Проведенное учеными исследование показало, что одним из возможных признаков начинающейся болезни Паркинсона у мужчин могут быть тревожные сны. Если человека мучают частые ночные кошмары, риск столкнуться с этим недугом в последующие три-пять лет у него выше в два-три раза. Эксперты подчеркнули, что подобные проблемы со сном могут начаться за несколько лет до появления первых явных симптомов болезни Паркинсона — скованности и замедления движений, тремора.

Автор исследования, доктор Абидеми Отаику, посоветовал людям, которые регулярно видят кошмары без какой-либо очевидной причины, обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

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      Вера Владзиевская
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