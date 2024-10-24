Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:24, 24 октября 2024Забота о себе

Телеведущий с болезнью Паркинсона назвал ее первые признаки

Телеведущий Стэплтон назвал проблемы с глотанием признаком болезни Паркинсона

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Пожилой телеведущий Джон Стэплтон назвал проблемы с глотанием и почерком признаками болезни Паркинсона, с которой он живет уже несколько лет. Первые симптомы заболевания он перечислил в эфире телеканала «Би-би-си».

78-летний Стэплтон рассказал, что около двух лет назад у него развился тремор, из-за чего он и обратился к медикам, которые выявили у него болезнь Паркинсона. Также, по словам телеведущего, у него появились проблемы с глотанием и голосом, изменение почерка, постоянная усталость.

«Нет смысла быть несчастным, мое состояние не изменится. Я имею в виду, что болезнь Паркинсона теперь со мной до конца жизни. Лучшее, что я могу сделать, — это попытаться контролировать ее и принять советы всех экспертов. Я призываю всех, кто заметил у себя подозрительные симптомы, сразу обращаться к врачам», — сказал ведущий.

Материалы по теме:
Страшная болезнь разрушила карьеру Майкла Джея Фокса. Как звезда «Назад в будущее» научился жить со своим диагнозом?
Страшная болезнь разрушила карьеру Майкла Джея Фокса.Как звезда «Назад в будущее» научился жить со своим диагнозом?
16 апреля 2023
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023

Ранее сотрудники Национального университетского госпиталя Тайваня в Тайбэе назвали приятную привычку, снижающую риск деменции. По наблюдениям ученых, люди, отсыпающиеся в выходные, имеют меньший риск снижения когнитивных функций.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      От премьера Великобритании потребуют репарации за работорговлю

      43-летняя Адриана Лима крупным планом показала лицо без макияжа

      Президент Южной Кореи в свете переброски войск КНДР допустил отправку оружия Украине

      Додик отказался от требования ЕС ввести визовый режим с Россией

      Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

      В российском городе девочка упала в неплотно закрытый люк

      В России школьник впал в кому после случившегося на перемене инсульта

      На Украине задержали уволенных военкомов за помощь в уклонении от мобилизации

      Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше