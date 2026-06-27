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18:30, 27 июня 2026Ценности

Тодоренко отреагировала на хейт ее внешности в сети

Телеведущая Регина Тодоренко отреагировала на критику ее внешности цитатой Достоевского
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко отреагировала на критику ее внешности в сети. Ролик с ответом она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда разместила видео, на котором была запечатлена ее проходка в черном облегающем платье и длинных изумрудных перчатках. При этом она показала скриншоты с комментариями хейтеров, которые негативно оценивали ее внешний вид. «Как будто из мусорного бака вылезла», «У нее с психикой что-то не в порядке. Смеется все время, а глаза плачут», «Эту обезьяну надо уже убирать с пробега, слишком много ее стало», «Силикон лезет из всех щелей», «Почему ты квадрат?» — заявляли они.

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В свою очередь знаменитость процитировала слова писателя Федора Достоевского. «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей», — высказалась она.

Ранее в июне образ Тодоренко в прозрачной юбке на премии ТЭФИ вызвал споры в сети. Экс-ведущая реалити-шоу о путешествиях «Орел и решка» предстала на размещенном кадре в серой рубашке и укороченной куртке, из-под которой торчал бюстгальтер.

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