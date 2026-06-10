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11:20, 10 июня 2026Ценности

Образ Регины Тодоренко в прозрачной юбке на премии ТЭФИ вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко посетила телевизионную премию ТЭФИ и вызвала споры в сети из-за наряда. Фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя экс-ведущая реалити-шоу о путешествиях «Орел и решка» предстала на размещенном кадре в серой рубашке и укороченной куртке, из-под которой торчал бюстгальтер. Кроме того, на ней были колготки, прозрачная юбка и черно-белые туфли. Ее необычный образ завершило массивное колье люксового бренда Prada.

Поклонники разделились во мнениях насчет внешнего вида знаменитости. Некоторые отметили, что наряд совершенно не подходит для такой премии как ТЭФИ. «Пусть это будет трижды модно, но умереть со смеха можно», «Ужасно», «Как будто стилист за что-то отомстил», «Почему такой образ? У тебя же есть вкус», «Зачем ты украла образ у Собчак?» — возмущались они.

Однако были и те пользователи сети, которым понравился наряд знаменитости: «Какой же круто образ. Не слушайте никого», «Экспериментируй! Не останавливайся!», «Это очень смело. Очень в тренде и очень для тебя необычно», «В любой одежде прекрасна», «Кто стилизовал? Это круто».

В декабре 2024 года Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости.

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