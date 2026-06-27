В России ответили на угрозу уничтожить критическую инфраструктуру Белоруссии

Депутат Колесник назвал угрозы в адрес Белоруссии пропагандистской историей

Угрозы, исходящие в адрес Белоруссии с Украины, являются частью пропагандистской истории в корыстных целях, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление. По его словам, произойдет это в первые же часы войны.

Депутат отметил, что угрозы в адрес Белоруссии не имеют под собой оснований, поскольку являются частью пропагандистской истории. Парламентарий объяснил, что таким образом Штилерман пытается заявить о своей компании для поднятия ее капитализации.

«Вот на этих истеричных выкриках он просто хочет заработать деньги. Это чисто коммерческое заявление. Какая-то пропагандистская история. Но вот надо же понимать, что в случае нападения будет уничтожен сам Штилерман, если он вообще успеет что-то сделать», — прокомментировал Колесник.

Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.