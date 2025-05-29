Мужчина привез в Россию с Кубы сигары в подарок друзьям и оказался под угрозой тюрьмы

Таможенники в Шереметьево задержали иностранца с сигарами на 1,5 миллиона рублей

Иностранец привез в Россию с Кубы сигары и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Уточняется, что 32-летнего мужчину, который спрятал в двух чемоданах 369 кубинских сигар на 1,5 миллиона рублей, задержали таможенники в московском аэропорту Шереметьево. У табачных изделий отсутствовала маркировка. Нарушитель пояснил, что он привез их для себя и в подарок друзьям.

В ФТС добавили, что в отношении иностранца возбудили уголовное дело о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере. За это нарушение положено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее китайский турист на въезде в Россию спрятал золотые часы от сотрудников таможни и оказался под угрозой тюрьмы. Он попытался провезти в штанах незадекларированный аксессуар швейцарского бренда Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей.

