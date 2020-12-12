Путин отреагировал на смерть Гафта

Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Глава государства выразил глубокие соболезнования, сообщается на сайте Кремля.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — цитирует ТАСС официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента добавил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму родным и близким артиста.

Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. Его вдова актриса Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре, Театре сатиры и «Современнике».