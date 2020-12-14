Названо точное место захоронения Гафта

Народный артист РСФСР Валентин Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым. Место захоронения скончавшегося раскрыл источник РИА Новости в понедельник, 14 декабря.

Артиста похоронят на аллее деятелей искусств.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Гафтом состоится 15 декабря.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти был назван инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

Народные артисты России Алексей Булдаков и Сергей Юрский умерли в 2019 году. Булдаков скончался в возрасте 68 лет, Юрскому было 83 года.