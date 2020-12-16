Садальский назвал «позором» прощание с Гафтом

Станислав Садальский назвал «позором» прощание с Валентином Гафтом. Об этом он написал в своем Instagram.

Актера расстроило то, что зал «Современника», где проходила траурная церемония, был пуст. «Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого». Также, отметил он, проститься с актером не пришел и художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков — тот сослался на болезнь. Среди пришедших были певцы Александр Розенбаум и Григорий Лепс.

Вся галерея ««Я болен Гафтом неизлечимо»» Продолжить Фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 2010 год Фото: ТАСС 1 /11

Гафта похоронили 15 декабря на центральной аллее актеров Троекуровского кладбища рядом с исполнителями Сергеем Юрским, Алексеем Булдаковым и режиссером Дмитрием Брусникиным.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Он служил в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры, с 1969 года — в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.