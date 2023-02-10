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14:44, 10 февраля 2023Культура

Ахеджакова объяснила нежелание уезжать из России

Лия Ахеджакова объяснила нежелание уезжать из России словами «слишком долго живу тут»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народная артистка России Лия Ахеджакова объяснила нежелание уезжать из страны словами «слишком долго живу тут». Об этом сообщает «Абзац».

Отвечая на вопрос об эмиграции, актриса процитировала песню группы ДДТ. «Это моя "родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, [чтобы] отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — сказала она.

Ахеджакова предположила, что скоро ее внесут в список иноагентов. По ее словам, «уже лежит на это тоже донос в прокуратуре».

Ранее Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет. Артистка отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.

Российский актер и режиссер Александр Молочников раскритиковал такое решение. «Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители) будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем», — написал Молочников. Он добавил, что выход всегда есть.

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Евгений Шульгин
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