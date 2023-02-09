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11:48, 9 февраля 2023Культура

Молочников раскритиковал снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Александр Молочников раскритиковал снятие Лии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский актер и режиссер Александр Молочников раскритиковал снятие народной артистки РФ Лии Ахеджаковой с репертуара театра «Современник». Об этом сообщает Starhit со ссылкой на социальные сети кинодеятеля.

«Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители) будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко», — написал артист.

Ранее народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет, под названием «Игра в джин». Ахеджакова отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.

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Анастасия Астахова
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