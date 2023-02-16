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07:50, 16 февраля 2023Культура

Барбара Брыльска заявила о «живущих в говне россиянах»

Актриса Барбара Брыльска заявила, что в России невозможно жить

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Польская актриса, звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила, что в России невозможно жить. Об этом пишет StarHit.

81-летняя актриса сказала, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске. «Там везде нищета, там невозможно жить», — сказала она.

По ее мнению, россияне страдают и нуждаются в помощи. «Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — резюмировала артистка.

Ранее Брыльска заявила, что из-за рубежа «борется с коммунистами, проклятыми Богом людьми». После этого зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть актрису из сделавшего ее известной фильма. Позднее первый зампред комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко назвала идею стереть Брыльску «великой глупостью».

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Марина Совина
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