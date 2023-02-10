В Госдуме назвали великой глупостью идею стереть Брыльску из «Иронии судьбы»

Депутат Драпеко назвала идею стереть из «Иронии судьбы» Барбару Брыльску великой глупостью

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко назвала идею стереть из «Иронии судьбы» сыгравшую главную роль в фильме актрису Барбару Брыльску великой глупостью. Так в разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала инициативу коллеги из Государственной Думы.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Депутат опубликовала отрывок из фильма Рязанова, в котором актрису заменили на Валентину Талызину с помощью технологии «дипфейк».

Лично я считаю это великой глупостью. Таким образом мы уничтожим фильм, любимый на всем постсоветском пространстве на протяжении десятилетий Елена Драпеко депутат Госдумы

«Фильм — это коллективное творчество. Там кроме Брыльски есть еще режиссер — Эльдар Рязанов, там есть художники, сценаристы, операторы, другие артисты, которые ни в чем не виноваты. Поэтому, рассматривая фильм как коллективное творчество, мы не считаем возможным изъять оттуда никого, какие бы высказывания у человека не были. Кроме того, в самом фильме никаких порочащих Россию либо военных смыслов не содержится», — заявила Драпеко.

Также депутат напомнила, что антироссийскими и антивоенными заявлениями со стороны деятелей искусств занимается комитет Государственной думы по культуре.

«Мне очень жаль, что моя коллега не знает о распоряжении председателя Госдумы Вячеслава Володина, который поручил комитету по культуре разбираться во всех случаях, когда деятели культуру выступают против России или против специальной военной операции. Со всеми этими случаями и с предложениями по их решению следует обращаться в комитет по культуре, а не в Telegram», — отметила она.

Ранее звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска посоветовала коллеге по фильму Эльдара Рязанова, народной артистке России Лии Ахеджаковой уехать из страны после того, как спектакли с участием Ахеджаковой сняли с репертуара «Современника».

Ахеджакова в свою очередь заявила, что не планирует покидать страну.