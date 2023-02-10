В Госдуме предложили стереть Брыльску из «Иронии судьбы»

В Госдуме предложили стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы»

В Госдуме предложили стереть польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко высказалась об артистке в своем Telegram-канале.

«Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятыми Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы"», — заявила Занко. В доказательство своих слов она опубликовала отрывок из фильма Рязанова, в котором актрису заменили на Валентину Талызину с помощью технологии «дипфейк».

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска посоветовала народной артистке России Лии Ахеджаковой уехать из страны после того, как спектакли с участием Ахеджаковой сняли с репертуара «Современника». «Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — сказала Брыльска. Ахеджакова в свою очередь заявила, что не планирует покидать страну.