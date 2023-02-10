Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 10 февраля 2023Культура

В Госдуме предложили стереть Брыльску из «Иронии судьбы»

В Госдуме предложили стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы»

Кадр: фильм «Ирония судьбы»

В Госдуме предложили стереть польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко высказалась об артистке в своем Telegram-канале.

«Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятыми Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы"», — заявила Занко. В доказательство своих слов она опубликовала отрывок из фильма Рязанова, в котором актрису заменили на Валентину Талызину с помощью технологии «дипфейк».

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска посоветовала народной артистке России Лии Ахеджаковой уехать из страны после того, как спектакли с участием Ахеджаковой сняли с репертуара «Современника». «Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — сказала Брыльска. Ахеджакова в свою очередь заявила, что не планирует покидать страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
ЦБ высказался о добровольном взносе бизнеса в бюджет
На свадьбе произошла массовая драка из-за закончившегося сыра
Регина Тодоренко похвасталась изменениями во внешности
Появление Карла III в дырявых носках отказались считать нарушением этикета
Бритни Спирс прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем
Серийное производство дронов «Шершень» начнут в апреле
Ученица российской школы получила травму на неисправной шведской стенке
На Западе раскрыли причину милитаризации Польши
На границе Казахстана и России произошло землетрясение
Названы самые популярные цвета маникюра у россиянок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.