«Америка пожалеет». Что известно о новом верховном лидере Ирана и как к нему относятся в США?

Fars: Новым верховным лидером Ирана объявили Моджтабу Хаменеи

В Иране объявили имя нового верховного лидера страны — преемником погибшего Али Хаменеи стал его сын Моджтаба. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Официально Тегеран пока не комментирует детали процедуры, однако уже вечером 8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому лидеру, выразив готовность «полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания» нового рахбара.

Новый лидер не занимал руководящих должностей

Моджтаба Хаменеи родился в 1969 году в северо-восточном городе Мешхед в семье будущего руководителя Исламской революции. В отличие от отца, он никогда не занимал официальных государственных постов, предпочитая оставаться в тени. Почти два десятилетия он провел в аппарате отца, координируя отношения между духовенством и КСИР.

СМИ называли Моджтабу Хаменеи ключевой фигурой в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года, которые начались после объявления итогов президентских выборов.

Официальное число погибших, как уточняет Guardian, было намного выше того, которое озвучили иранские власти. По словам источника «басиджи скрывали эти смерти и оказывали давление на врачей».

«Все возмущены этим. Мараджи [высшие аятоллы Ирана] и духовенство возмущены, консерваторы очень разгневаны и резко критикуют Моджтабу», — заявлял источник издания в 2009 году.

Одним из главных камней преткновения для части шиитского духовенства стал религиозный ранг нового лидера. Традиционно пост рахбара требует статуса аятоллы, однако Моджтаба Хаменеи имеет лишь ранг худжат уль-ислам.

Однако с 2022 года чиновника начали называть аятоллой — об этом сообщило связанное с семинариями в священном шиитском городе Кум агентство.

Против Хаменеи ввели санкции

Новый лидер Ирана уже около семи лет находится под санкциями США. Как указано в заявлении Министерства финансов США, ограничения были введены в связи с тем, что верховный лидер «делегировал ему часть своих руководящих полномочий».

Журналистское расследование Bloomberg выявило, что Моджтаба Хаменеи владеет двумя элитными квартирами в престижном районе Кенсингтон в Лондоне стоимостью около 50 миллионов фунтов, расположенными в нескольких десятках метров от посольства Израиля. Формально жилье оформлено на бизнесмена Али Ансари, которого считают доверенным лицом семьи Хаменеи. Квартиры приобрели в 2014 и 2016 годах через связанные структуры. Официально Тегеран эти данные не комментирует.

Трамп назвал сына Хаменеи ничтожеством

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщал, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи.

Глава Белого дома подчеркивал, что наиболее вероятным преемником считается сын погибшего лидера — Моджтаба Хаменеи. Но американский президент называл такой вариант неприемлемым.

Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении Дональд Трамп Президент США

По мнению американского главы, новый лидер Ирана должен изменить курс страны и «принести гармонию и мир», иначе Штаты могут вновь столкнуться с военным конфликтом с Тегераном.

Между тем, генштаб Ирана заявил, что «под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии» против страны.

Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля на республику. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.