В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

После избрания Моджтабы Хаменеи на должность верховного лидера Ирана генеральный штаб страны сделал заявление, в котором пообещал заставить США и других врагов Исламской Республики пожалеть о своих действиях. Сообщение генштаба передает Al Jazeera.
«Под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас», — говорится в заявлении.
Там отметили, что Иран продолжит защищать свою безопасность и интересы «перед лицом заговоров противника».
Совет экспертов Ирана 8 марта избрал Моджтаба Хаменеи — сына покойного аятоллы Али Хаменеи — новым верховным лидером, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп называл эту кандидатуру неприемлемой.