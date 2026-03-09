Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 9 марта 2026Мир

В Иране назвали имя нового верховного лидера

Fars: Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Иране объявили имя нового верховного лидера страны — преемником погибшего Али Хаменеи стал его сын Моджтаба. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», — сказано в сообщении.

О том, что эту должность займет сын покойного верховного лидера, СМИ сообщали на протяжении нескольких дней, однако официально об этом решении сообщили только сегодня. При этом президент США Дональд Трамп называл кандидатуру Моджтабы Хаменеи неприемлемой, отмечая, что он должен лично принять участие в выборах нового духовного лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Опубликовано видео ракетных залпов по израильским городам

    Названо число освобожденных за неделю армией России населенных пунктов в зоне СВО

    В Иране назвали имя нового верховного лидера

    Мировую ситуацию с нефтью назвали «очень плохой новостью» для Украины

    На Западе назвали главный страх союзников США

    Мощные взрывы на базе пятого флота ВМС США попали на видео

    Одна ситуация вынудит ЕС изменить свое отношение к России

    Зеленский нашел способ унизить Залужного

    Яркие вспышки в небе над Одессой попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok