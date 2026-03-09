В Иране назвали имя нового верховного лидера

Fars: Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи

В Иране объявили имя нового верховного лидера страны — преемником погибшего Али Хаменеи стал его сын Моджтаба. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», — сказано в сообщении.

О том, что эту должность займет сын покойного верховного лидера, СМИ сообщали на протяжении нескольких дней, однако официально об этом решении сообщили только сегодня. При этом президент США Дональд Трамп называл кандидатуру Моджтабы Хаменеи неприемлемой, отмечая, что он должен лично принять участие в выборах нового духовного лидера.