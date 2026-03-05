Трамп захотел выбрать нового лидера Ирана

Трамп захотел принять участие в выборе нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп захотел лично принять участие в выборе нового лидера Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я должен участвовать в назначении, как в случае с [исполняющей обязанности президента] Делси [Родригес] в Венесуэле», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что иранские власти «теряют время», пытаясь выбрать нового верховного лидера. По его мнению, сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба — «пустое место».

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи является главным кандидатом на роль преемника верховного лидера Ирана.