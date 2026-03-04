Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 4 марта 2026Мир

Раскрыты кандидаты на роль нового верховного лидера Ирана

FT: Внук первого верховного лидера Ирана Хомейни является одним из кандидатов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба является главным кандидатом на роль его преемника. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Пока это не окончательно, но его шансы очень высоки», — сказал родственник Хаменеи.

Другими претендентами, по мнению аналитиков, являются внук первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни, иранский религиозный деятель Хасан Хомейни и вошедший во временный управляющий совет Ирана аятолла Алиреза Арафи.

Ранее член Совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Хатами заявил, что страна находится на финальной стадии выбора нового верховного лидера. «Верховный лидер будет определен в ближайшее время, мы близки к заключению, однако ситуация в стране — это военное положение», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Иранский кризис оказался чреват ростом цен на овощи в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok