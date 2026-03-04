В Иране сделали официальное заявление о новом верховном лидере

Аятолла Хатами: Верховный лидер Ирана будет определен в ближайшее время

Иран находится на финальной стадии выбора нового Верховного лидера. Об этом заявил член Совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Хатами, передает иранское агентство IRIB News в Telegram-канале.

«Верховный лидер будет определен в ближайшее время, мы близки к заключению, однако ситуация в стране — это военное положение», — сказал он.

При этом Хатами подчеркнул, что Совет уже определился с возможными кандидатурами на пост нового Верховного лидера.

Ранее агентство Iran International сообщило, что Совет экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции якобы выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. При этом о назначении нового лидера официально не объявляли.