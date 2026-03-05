Трамп назвал сына Хаменеи ничтожеством и высказался об Иране

Трамп назвал сына Хаменеи ничтожеством и жестко высказался о выборах в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи. Об этом он упомянул в интервью изданию Axios.

По словам политика, наиболее вероятным преемником считается сын погибшего лидера — Моджтаба Хаменеи. Но американский президент назвал такой вариант неприемлемым.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении», — отметил Трамп.

По его словам, новый лидер Ирана должен изменить курс страны и «принести гармонию и мир», иначе Штаты могут вновь столкнуться с военным конфликтом с Тегераном.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи высказался, что план Дональда Трампа по быстрой победе над Ираном провалился, и следующий стратегический замысел американского лидера ждет та же участь. Аракчи также отметил, что Иран считает перспективу ядерной сделки с США утраченной.

До этого стало известно, что Моджтаба Хаменеи является главным кандидатом на роль преемника верховного лидера Ирана.