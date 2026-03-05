Реклама

20:56, 5 марта 2026

Глава МИД Ирана дал прогноз по «плану Б» Трампа

Аракчи: План Трампа по быстрой победе над Ираном провалился
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

План президента США Дональда Трампа по быстрой победе над Ираном провалился, и следующий стратегический замысел американского лидера ждет та же участь. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X.

«План А, предусматривающий быструю и чистую военную победу, провалился, господин президент. Ваш план Б потерпит еще больший провал», — написал он.

Аракчи также отметил, что Иран считает перспективу ядерной сделки с США утраченной, поскольку «сторонники подхода "Америка — в последнюю очередь" свели на нет значительный прогресс, достигнутый на переговорах».

Ранее президент США Дональд Трамп захотел лично принять участие в выборе нового лидера Ирана. «Я должен участвовать в назначении, как в случае с [исполняющей обязанности президента] Делси [Родригес] в Венесуэле», — подчеркнул американский лидер.

