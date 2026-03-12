Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 12 марта 2026Мир

МИД Ирана ответил на сообщения о ранении нового верховного лидера

МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен. Об этом он рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Не знаю, когда он произнесет свою первую речь. На пост лидера было три или четыре кандидатуры, но большинство членов Совета экспертов выбрали его в соответствии с конституцией», — отметил дипломат.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оглашены первые детали приговора по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заплакал на скамье подсудимых

    Иран ударил по базам ВВС Израиля и штаб-квартире ШАБАК

    Литвинова назвала популярные сериалы пошлой бредятиной

    Во время испытаний на российском авиазаводе пострадали люди

    Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда

    Стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Названы три неожиданные причины инсульта

    Стало известно о предложении Европы продолжить боевые действия на Украине

    Военные ВСУ ответили за смерть 13 пленных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok