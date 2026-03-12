МИД Ирана ответил на сообщения о ранении нового верховного лидера

МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен. Об этом он рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Не знаю, когда он произнесет свою первую речь. На пост лидера было три или четыре кандидатуры, но большинство членов Совета экспертов выбрали его в соответствии с конституцией», — отметил дипломат.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.