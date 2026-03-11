Реклама

Мир
17:37, 11 марта 2026Мир

Стала известна тяжесть ранений нового лидера Ирана

CNN: Новый лидер Ирана Хаменеи получил рваные раны в первый день бомбардировок
Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля», — заявил собеседник телеканала.

Как утверждается, в результате удара иранский лидер, помимо травмы стопы, получил синяк под левым глазом, а также небольшие рваные раны на лице.

9 марта президент России Владимир Путин заявил в поздравлении Моджтабе Хаменеи, что Россия будет поддерживать Тегеран. «Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — говорится в телеграмме.

Ранее иранский чиновник заявил в беседе с агентством Reuters о незначительной тяжести ранений Моджтабы Хаменеи. По его словам, иранский лидер продолжает работать.

    Стала известна тяжесть ранений нового лидера Ирана

