15:16, 9 марта 2026Россия

Путин заявил о неизменной поддержке Тегерана

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении избранному верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи заявил, что Россия будет поддерживать Тегеран. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — говорится в телеграмме.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сказал, что между Россией и Ираном существует стратегическое партнерство и проходили военные учения, однако помощь в целеуказании Тегерану не доказана.

