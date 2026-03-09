Путин заявил о неизменной поддержке Тегерана и солидарности с иранскими друзьями

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении избранному верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи заявил, что Россия будет поддерживать Тегеран. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — говорится в телеграмме.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сказал, что между Россией и Ираном существует стратегическое партнерство и проходили военные учения, однако помощь в целеуказании Тегерану не доказана.

