11:45, 25 февраля 2026Силовые структуры

Гору камней показал мужчина ФСБ и попал на видео

ФСБ показала видео с жителем Кубани, готовившим поджог на военном аэродроме
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который готовил теракт на военном аэродроме по заданию военной разведки Украины. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю и предоставили оперативное видео.

На кадрах силовики ведут мужчину, он показывает гору камней, под которой находился тайник, откуда он забрал компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Мужчина собирался поджечь военный самолет. Он сам связался с украинской спецслужбой через мессенджер. По указанию куратора кубанец собирал и отсылал иностранной разведке фотографии и видео с военными объектами, расположенными на территории региона.

