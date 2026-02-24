Появилось фото с места взрыва полицейской машины в Москве

Опубликовано фото с места взрыва полицейской машины в Москве

В сети появились кадры с места взрыва полицейской машины в Москве. Фото публикует издание Baza.

На снимке видно, что брошенное преступником самодельное взрывное устройство было большой мощности. У автомобиля отсутствуют передняя и задняя левые двери, выбиты стекла, а крыша выгнулась от взрывной волны.

В МВД сообщили, что в результате нападения один сотрудник полиции получил несовместимые с жизнью травмы. Также врачи не сумели спасти еще одного пострадавшего, при этом сведения разнятся — им мог оказаться как второй полицейский, так и преступник.