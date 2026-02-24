Стало известно о смерти второго полицейского при взрыве в Москве

Shot: Второй раненый после взрыва в Москве сотрудник полиции также скончался

Второй раненый после взрыва в районе Савеловского вокзала в Москве сотрудник полиции скончался — ранения оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

UPD: По данным Следственного комитета, один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте ЧП. Еще двое полицейских госпитализированы. Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия.

Ранее стало известно, что на месте взрыва заметили подозрительного мужчину. По данным издания Baza, он метнул взрывное устройство в полицейскую машину. Все свои действия он снимал на видео, после взрыва он сбежал.

Информация о взрыве появилась 24 февраля. Как утверждают очевидцы, взрыв раздался около полуночи.