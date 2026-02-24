Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:22, 24 февраля 2026Россия

Стало известно о смерти второго полицейского при взрыве в Москве

Shot: Второй раненый после взрыва в Москве сотрудник полиции также скончался
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Второй раненый после взрыва в районе Савеловского вокзала в Москве сотрудник полиции скончался — ранения оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

UPD: По данным Следственного комитета, один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте ЧП. Еще двое полицейских госпитализированы. Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия.

Ранее стало известно, что на месте взрыва заметили подозрительного мужчину. По данным издания Baza, он метнул взрывное устройство в полицейскую машину. Все свои действия он снимал на видео, после взрыва он сбежал.

Информация о взрыве появилась 24 февраля. Как утверждают очевидцы, взрыв раздался около полуночи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД прокомментировали взрыв в Москве

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    По факту взрыва в Москве возбудили уголовное дело

    МВД сообщило о гибели исполнителя взрыва в Москве

    40-летняя певица Лили Аллен в блузе с глубоким декольте пришла на вечеринку

    Раскрыты приметы подозреваемого во взрыве машины ДПС в Москве

    Россиян предупредили о серьезных последствиях хронического недосыпа

    Появились данные о пострадавших при взрыве в Москве

    В словах Зеленского о российских военных увидели признание одного факта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok