В Москве произошел взрыв в районе Савеловской, есть пострадавший

В Москве произошел взрыв в районе Савеловского вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, взрыв раздался около полуночи. По предварительным данным, пострадал сотрудник ДПС. На опубликованных кадрах видно поврежденный служебный автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работает скорая помощь. Официальная информация пока не поступала.

Ранее на стройплощадке в столичном районе Марьина Роща произошел взрыв газа. В результате инцидента два человека получили ранения, их госпитализировали.