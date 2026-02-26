Закладка бомбы под автомобиль офицера Минобороны России попала на видео

ФСБ показала видео закладки СВУ под машину военного в Петербурге

Закладка самодельного взрывного устройства (СВУ) под автомобиль высокопоставленного офицера Минобороны России в Петербурге попала на видео. Запись ФСБ публикует РИА Новости.

На кадрах виден мужчина, который присаживается у припаркованного внедорожника, а затем уходит.

Теракт против российского военного готовили двое завербованных украинской спецслужбой агентов. Они задержаны. Оба оказались гражданами России.

По данным ФСБ, они через мессенджер получили задание от куратора, провели разведку по месту жительства сотрудника Минобороны России и установили под его машину бомбу, которую забрали из тайника.

Задержанные признали свою вину. Бомба обезврежена.