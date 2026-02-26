Под автомобилем высокопоставленного офицера Минобороны России нашли бомбу

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника МО РФ в Петербурге, задержаны двое

В Петербурге под автомобилем высокопоставленного офицера Минобороны России обнаружили бомбу. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Теракт против военного готовили двое завербованных украинской спецслужбой агента. Они задержаны. Оба оказались гражданами России.

Подозреваемые через мессенджер получили задание от куратора, провели разведку по месту жительства сотрудника Минобороны России и установили под его машину самодельное взрывное устройство. Его они забрали из тайника.

Задержанные признали свою вину. Бомба обезврежена.

Ранее стали известны подробности о готовившемся покушении на руководителя оборонного предприятия Московской области, в котором обвинили восемь человек.