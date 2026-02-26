Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 26 февраля 2026Силовые структуры

Под автомобилем высокопоставленного офицера Минобороны России нашли бомбу

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника МО РФ в Петербурге, задержаны двое
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

В Петербурге под автомобилем высокопоставленного офицера Минобороны России обнаружили бомбу. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Теракт против военного готовили двое завербованных украинской спецслужбой агента. Они задержаны. Оба оказались гражданами России.

Подозреваемые через мессенджер получили задание от куратора, провели разведку по месту жительства сотрудника Минобороны России и установили под его машину самодельное взрывное устройство. Его они забрали из тайника.

Задержанные признали свою вину. Бомба обезврежена.

Ранее стали известны подробности о готовившемся покушении на руководителя оборонного предприятия Московской области, в котором обвинили восемь человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы российские города с рухнувшими ценами на аренду жилья

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok