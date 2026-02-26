Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 26 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности дела о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в России

Дело о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в Коломне направили в суд
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Московской области перед судом предстанут восемь человек за подготовку теракта против руководителя оборонного предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Известно, что трое обвиняемых несовершеннолетние.

По версии следствия, в декабре 2024 года в Коломне фигуранты по заданию украинских спецслужб изготовили и попытались заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля жертвы. За это им обещали заплатить не менее миллиона рублей.

Двух человек задержали с поличным в момент закладки взрывчатки.

Ранее сообщалось, что Краснодаре мужчина готовился пустить поезд под откос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Назван фаворит РПЛ перед возобновлением чемпионата

    Астронавт НАСА признал свою вину в эвакуации экипажа МКС

    Неспособность КГБ предотвратить развал СССР объяснили

    Массовую расправу над школьниками предотвратили в российском регионе

    ФСБ сорвала контрабанду двигателей для вооруженной техники

    В МИД России объяснили инцидент со стрельбой у берегов Кубы

    Налетчикам на глэмпинг в российском регионе вменили покушение на человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok