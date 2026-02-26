Раскрыты подробности дела о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в России

Дело о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в Коломне направили в суд

В Московской области перед судом предстанут восемь человек за подготовку теракта против руководителя оборонного предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Известно, что трое обвиняемых несовершеннолетние.

По версии следствия, в декабре 2024 года в Коломне фигуранты по заданию украинских спецслужб изготовили и попытались заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля жертвы. За это им обещали заплатить не менее миллиона рублей.

Двух человек задержали с поличным в момент закладки взрывчатки.

