В российском регионе мужчина готовился пустить поезд под откос

В Краснодаре осудят мужчину за попытку подрыва железной дороги

В Краснодаре осудят мужчину за попытку подрыва железной дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту»), 222.1 («Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные с использованием информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и 276.1 («Оказание находящимся на территории Российской Федерации иностранным гражданином иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, 12 мая 2025 года 30-летний местный житель получил задание от представителя СБУ на совершение теракта на территории региона, а также информацию о местонахождении взрывного устройства для его исполнения. В тот же день мужчина достал пакет с самодельным взрывным устройством и отнес в безлюдное место, где хранил до получения новых указаний.

13 мая 2025 года ему поступило задание на подрыв железнодорожных путей рядом с одним из садовых товариществ в городе Краснодаре. Довести до конца свой преступный умысел он не смог, так как сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей.