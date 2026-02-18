Российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей

В Новосибирской области осудили подростка за теракт на железной дороге

В Новосибирской области осудил подростка за теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2025 года 15-летний житель Хакасии за денежное вознаграждение по заданию неизвестного лица совершил поджог релейного шкафа, который относится к объектам транспортной инфрастурктуры железной дороги. Террористический акт был совершен между станциями Аскиз - Чартыковской. Ущерб от его противоправных действий составил более 300 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его шести годам воспитательной колонии и обратил в доход государства денежные средства, полученные им за совершенное преступление.

