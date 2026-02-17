Реклама

Россиянин вскрыл тайник и получил 16 лет колонии

В Брянске осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Брянске осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 222.1 («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2025 года 21-летний житель Донецка вступил в организацию легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), где получил задание за денежное вознаграждение забрать из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, а затем отвезти их в Курск.

Сотрудники ФСБ выявили его противоправную деятельность и провели задержание после вскрытия тайника.

2-й Западный окружной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что проводившие в России встречи члены международной организации попали под следствие.

