Россиянин вскрыл тайник и получил 16 лет колонии

В Брянске осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 222.1 («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2025 года 21-летний житель Донецка вступил в организацию легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), где получил задание за денежное вознаграждение забрать из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, а затем отвезти их в Курск.

Сотрудники ФСБ выявили его противоправную деятельность и провели задержание после вскрытия тайника.

2-й Западный окружной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

