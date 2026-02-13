Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

10:46, 13 февраля 2026Силовые структуры

Проводившие в России встречи члены международной организации попали под следствие

В Крыму задержали членов террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Крыму задержали членов террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным агентства, двое россиян состояли в запрещенной в РФ международной террористической организации. Они проводили работу по распространению террористической идеологии в регионе. В ходе собраний осуществлялась вербовка граждан из числа местных мусульман для обучения их доктрине создания всемирного халифата.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их деятельность. В ходе обысков по местам жительства изъяты запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и носители информации с данными о методах деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что трое подростков в российском регионе заработали 30 тысяч рублей и уголовное дело.

