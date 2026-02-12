Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:52, 12 февраля 2026Силовые структуры

Трое подростков в российском регионе заработали 30 тысяч рублей и уголовное дело

В Татарстане троим подросткам предъявили обвинение в теракте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком»

В Татарстане троим подросткам предъявили обвинение в теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 205 («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, вечером 25 января трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет рядом со станцией Васильево железной дороги совершили поджог оборудования, которое обеспечивает безопасность движения поездов. За эти действия они получили от кураторов 30 тысяч рублей.

Поджигателей задержали. Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Также проведены обыски и назначены необходимые экспертизы.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что иностранец готовил теракт в правительственном здании России.

