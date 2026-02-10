Иностранец готовил теракт в правительственном здании России

В Ставрополе осудили иностранца за подготовку теракта

В Ставрополе осудили иностранца за подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Он признан виновным по статьям 30, 205 («Подготовка к террористическому акту»), 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Как установил суд, 14 января 2023 года гражданин Узбекистана Жавохир Уткиров сделал видеозапись, на которой выразил согласие действовать в интересах «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), и отправил ее одному из участников этой организации.

В период с 14 января по 21 сентября 2023 года находившийся за пределами России руководитель террористической организации и его соучастники решили совершить теракт на территории РФ. Для этого они собирались провести разведку объекта и арендовать помещение для изготовления и хранения взрывных устройств.

23 сентября того же года Уткиров прибыл в Россию и сообщил своему руководителю, что выбрал Ставрополь, а также осуществил фотосъемку нескольких объектов в городе. 8 декабря организатор сообщил ему, что местом теракта станет здание правительства края. После этого обвиняемый приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, изготовил их и переместил в тайник.

18 декабря 2023 года он был задержан.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей.

