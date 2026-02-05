Молодой россиянин получил большой срок за серию поджогов

В Иваново молодой человек получил 19 лет колонии за поджог

В Иваново молодой человек получил 19 лет колонии за поджог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Он признан виновным по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году неустановленные лица на территории Ивановской и Нижегородской областей создали террористическое сообщество, в которое и вступил 19-летний подсудимый.

После этого в период с 19 декабря 2024 года по 8 января 2025 года по указанию неизвестных лиц по переданным координатам совершил поджоги трансформаторной подстанции, которая питала базовую станцию оператора сотовой связи в Нижегородской области и северной базовой станции в Ивановской области. За это он получил вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подростка заподозрили в терроризме после одной выходки в Петербурге.