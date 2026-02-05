Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 5 февраля 2026Силовые структуры

Молодой россиянин получил большой срок за серию поджогов

В Иваново молодой человек получил 19 лет колонии за поджог
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иваново молодой человек получил 19 лет колонии за поджог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Он признан виновным по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году неустановленные лица на территории Ивановской и Нижегородской областей создали террористическое сообщество, в которое и вступил 19-летний подсудимый.

После этого в период с 19 декабря 2024 года по 8 января 2025 года по указанию неизвестных лиц по переданным координатам совершил поджоги трансформаторной подстанции, которая питала базовую станцию оператора сотовой связи в Нижегородской области и северной базовой станции в Ивановской области. За это он получил вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подростка заподозрили в терроризме после одной выходки в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Украинским войскам предрекли выход из Харькова

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok