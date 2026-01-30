Подростка заподозрили в терроризме после одной выходки в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю девушку во время поджога автомобиля. Об этом сообщает «Фонтанка».

Действия подростка попали на видеокамеру. На записи видно, как девушка обходит автомобиль и останавливается. Через некоторое время к ней подбегает женщина, а после — силовики. Уточняется, что перед выходкой девушка переписывалась с неизвестными в мессенджере.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). В настоящее время девушка объясняется со следователями.

В Екатеринбурге задержали девушку за поджог машины во дворе дома. Позже выяснилось, что она пострадала от действий мошенников и они заставили ее совершить поджог.