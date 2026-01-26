Россиянка подожгла чужую машину после заказа новогодних подарков

В Екатеринбурге задержали девушку за поджог машины во дворе

В Екатеринбурге задержали девушку за поджог машины во дворе дома. Об этом сообщает «Газета.ru».

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 23 января жильцы дома на улице Вилонова заметили горящий автомобиль и вызвали пожарных, а до их приезда пытались самостоятельно сбить пламя. Рядом с горящей машиной находилась 20-летняя девушка, которая с кем-то общалась по видеосвязи.

Позже выяснилось, что она пострадала от действий мошенников и они заставили ее совершить поджог. После задержания девушка рассказала, что перед Новым годом заказывала подарки и в какой-то момент с ней связался курьер, который попросил код для подтверждения доставки. Затем с ней связались мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ и сказали, что персональные данные пострадавшей похитили, угрожали уголовным делом и требовали перевести деньги для проверки. Сумма ущерба составила около 84 тысяч рублей.

Через некоторое время аферисты убедили ее приобрести жидкость для розжига и поджечь указанную машину, якобы для поимки злоумышленников.

Ранее сообщалось, что стрельба российских полицейских по идущему на таран Porsche попала на видео.