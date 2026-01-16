Стрельба российских полицейских по идущему на таран Porsche попала на видео

СК возбудил дело против водителя Porsche за наезд на машину ДПС в Балашихе

МВД опубликовало видео с автомобилем Porsche, который совершил наезд на служебную машину ДПС в Балашихе Московской области. Запись выложила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На кадрах видно, как полицейский пытается остановить внедорожник, но водитель дважды таранит служебный автомобиль МВД. Силовик стреляет и приказывает нарушителю остановиться и выйти из машины.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 167 («Умышленное повреждение имущества») УК РФ. По данным следствия, 16 января наряд ДПС заметил автомобиль с нечитаемыми госномерами на улице Терешковой в Балашихе, однако водитель отказался выполнять требования полиции остановиться. Он совершил наезд на служебный автомобиль, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Водитель задержан.