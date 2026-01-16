Реклама

15:22, 16 января 2026Силовые структуры

Porsche пошел на таран полицейской машины в Подмосковье и попал на видео

В Балашихе полиция открыла стрельбу по таранившему служебную машину Porsche
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В подмосковной Балашихе водитель автомобиля Porsche вступил в открытый конфликт с сотрудниками ДПС, которым пришлось стрелять из табельного оружия. Ситуацию снял на видео очевидец, запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден Porsche, который пытается скрыться от полицейских, затем он пошел на таран на служебную машину ДПС. Силовики вытаскивают оружие и делают несколько выстрелов. Машина застревает в сугробе.

Полицейские хотели остановить Porsche из-за залепленных номеров, но водитель отказался выполнять требование правоохранителей. Им пришлось 12 раз стрелять по колесам машины. Автомобиль ДПС разбит, прилегающая территория оцеплена. На месте работают следователи.

Ранее появилось видео с пьяной женщиной за рулем автомобиля, которая насылает проклятья на остановившего ее инспектора и всю его семью.

