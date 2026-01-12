Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:00, 12 января 2026Силовые структуры

Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

В Башкирии женщина-водитель прокляла инспектора ДПС, который ее остановил
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Женщина-водитель наложила порчу на сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС), который ее остановил. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава Госавтоинспекции Башкортостана Владимир Севастьянов и предоставил видео случившегося.

На кадрах видно, как сотрудники ДПС останавливают автомобиль Lada Granta. За рулем находится женщина с признаками опьянения — она уверяет, что действительно пила алкоголь, но вчера, а затем насылает проклятья на инспектора и всю его семью.

Пройти проверку на алкотестере женщина отказалась. В отношении нее составили протокол по части 1 статьи 12.26 («Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее пьяный российский школьник сбил полицейского в Кирове, убегая от погони на квадроцикле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok