Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

В Башкирии женщина-водитель прокляла инспектора ДПС, который ее остановил

Женщина-водитель наложила порчу на сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС), который ее остановил. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава Госавтоинспекции Башкортостана Владимир Севастьянов и предоставил видео случившегося.

На кадрах видно, как сотрудники ДПС останавливают автомобиль Lada Granta. За рулем находится женщина с признаками опьянения — она уверяет, что действительно пила алкоголь, но вчера, а затем насылает проклятья на инспектора и всю его семью.

Пройти проверку на алкотестере женщина отказалась. В отношении нее составили протокол по части 1 статьи 12.26 («Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

