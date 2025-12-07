Пьяный российский школьник на квадроцикле сбил полицейского

Пьяный школьник на квадроцикле из Кирова сбил инспектора ДПС

Пьяный российский школьник, убегая от погони на квадроцикле, сбил полицейского в Кирове. Об этом управление МВД по Кировской области сообщило в своем Telegram-канале.

«6 декабря около 23 часов экипаж дорожно-патрульной службы на дороге общего пользования в районе поселка Ганино города Кирова заметил двигавшийся квадроцикл. Требования об остановке водитель транспортного средства проигнорировал и попытался скрыться. В районе деревни Елгаши водитель квадроцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем. Затем продолжил движение и совершил наезд на инспектора ДПС, попытавшегося его остановить», — говорится в сообщении.

Преступника в итоге удалось задержать. Нарушителем оказался 17-летний ученик одной из пригородных школ, при этом факт опьянения подтвердило медицинское освидетельствование. Прав на управление квадроциклом у него не оказалось. Полицейский, которого он сбил, был госпитализирован с различными травмами.