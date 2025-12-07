Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 7 декабря 2025Силовые структуры

Пьяный российский школьник на квадроцикле сбил полицейского

Пьяный школьник на квадроцикле из Кирова сбил инспектора ДПС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Поташев / Фотобанк Лори

Пьяный российский школьник, убегая от погони на квадроцикле, сбил полицейского в Кирове. Об этом управление МВД по Кировской области сообщило в своем Telegram-канале.

«6 декабря около 23 часов экипаж дорожно-патрульной службы на дороге общего пользования в районе поселка Ганино города Кирова заметил двигавшийся квадроцикл. Требования об остановке водитель транспортного средства проигнорировал и попытался скрыться. В районе деревни Елгаши водитель квадроцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем. Затем продолжил движение и совершил наезд на инспектора ДПС, попытавшегося его остановить», — говорится в сообщении.

Преступника в итоге удалось задержать. Нарушителем оказался 17-летний ученик одной из пригородных школ, при этом факт опьянения подтвердило медицинское освидетельствование. Прав на управление квадроциклом у него не оказалось. Полицейский, которого он сбил, был госпитализирован с различными травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену Зеленского обвинили в коррупции

    Европейцам предложили улучшать оборону и готовиться к буре

    Раскрыты подробности о кончине россиянки в клинике пластической хирургии в Москве

    Блогерша показала преображение своих волос и вызвала ажиотаж в сети

    Новую стратегию нацбезопасности США назвали ответом Путину

    В России назвали следующий этап переговорного процесса по Украине

    Сменившая гражданство российская теннисистка выиграла турнир WTA

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

    Пьяный российский школьник на квадроцикле сбил полицейского

    В Германии захотели вернуть российский газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok