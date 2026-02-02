В Крыму предотвратили теракт в здании местного управления ФСБ, организованный спецслужбами Украины. Бомбу туда принес местный житель, которого обманул украинский военный.
По данным ФСБ, сотрудник Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) связался с жителем Крыма через Telegram, представился сотрудником российской спецслужбы и предложил поступить на службу в органы безопасности.
В качестве проверочного задания он предложил принести в здание Управления ФСБ по Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, заявив, что тем самым он поможет выявлять «предателей» в спецслужбе. Но на самом деле в колонке было самодельное взрывное устройство из килограмма взрывчатки, электродетонатора и шариков из подшипника. Оно должно было сработать при активации самим исполнителем.
Крымчанина с колонкой задержали при досмотре на входе в здание. Он должен был стать «смертником», и, как указывает ФСБ, не был осведомлен о готовящемся преступлении с «живой бомбой».
Исполнителя показали на видео
Также опубликовано видео с задержанным исполнителем теракта. На первых кадрах показано, как он заходит в здание ФСБ. На следующих его уже после задержания ведут в кабинет на допрос.
Он рассказал, что с ним связался человек, представился сотрудником ФСБ и предложил работу. «Должно было быть у меня проверочное задание для того, чтобы устроиться на работу в ФСБ. Я должен был в определенном месте взять устройство, прийти к зданию ФСБ и якобы искать «крота» этим устройством. Я взял устройство, пришел в здание ФСБ, меня задержали», — приводятся слова мужчины.
Назван организатор теракта
ФСБ добавило, что крымчанина к теракту привлек Иван Алексеевич Кринов — 30-летний старший лейтенант, сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» ССО ВСУ.
Сообщается, что он зарегистрирован в Краматорске, сейчас живет в Одессе с супругой и малолетним ребенком. ФСБ утверждает, что знает его адрес в приморском городе.
Также сообщается, что в 2013-2015 годах Кринов обучался в Краматорском технологическом техникуме, с 2015 по 2019 год — в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, с 2016 по 2023 год проходил службу в Донецком отряде Военной службы правопорядка ВСУ. С 2024 года является сотрудником ССО ВСУ.
Отмечается, что в августе 2025 года через мошеннические схемы он уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве «живой бомбы» для передачи сотрудникам ФСБ в Симферополе православной иконы с закамуфлированной в ней бомбой. Тот теракт также предотвратили.
В отношении Кринова возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт», «Содействие террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача взрывчатых веществ». Его объявят в международный розыск.
У россиянки выманили три миллиона рублей и отправили совершать теракт
В августе сообщалось, что жительница Волгоградской области хотела вернуть деньги, похищенные злоумышленниками, и в результате была завербована представителями Службы безопасности Украины (СБУ), которые подговорили ее совершить теракт в отношении сотрудников ФСБ России.
Изначально сообщалось, что еще в мае с обманутой женщиной связались якобы следователи ФСБ, которые сообщили ей, что внесенный в список террористов гражданин Украины по доверенности от нее взял кредит и перевел деньги на нужды ВСУ. Затем мошенники убедили пострадавшую, что ей самой необходимо взять кредиты, чтобы избежать уголовной ответственности, после чего перевести все средства им. В общей сложности таким образом она лишилась трех миллионов рублей.
После этого по указанию представителей СБУ, которые представлялись сотрудниками российского ведомства, она отправилась в Крым. Как рассказала женщина, оказавшись на полуострове, она забрала у курьера икону, в которую, как выяснилось, уже было вмонтировано взрывное устройство. По указанию сотрудников украинской спецслужбы она должна была отнести ее к местному управлению ФСБ.
Куратор с Украины сопровождал ее до места подрыва, давая инструкции по телефону. Подойдя к зданию управления ФСБ, ей приказали отправить код, который должен был взорвать устройство. Выполнив указание, женщина прошла на контрольно-пропускной пункт, однако из-за плохой связи код не сработал, и она вышла на улицу, где вновь отправила код куратору, и затем снова зашла на КПП. Там она сообщила дежурному, что ей необходимо передать посылку. В этот момент женщину задержали.